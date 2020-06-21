В сеть утекли характеристики упрощенной версии смартфона Motorola Edge

Так, согласно данным источника, грядущий смартфон могут оборудовать 6,7-дюймовым экраном с разрешением 2520 х 1080 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. Что касается процессора, по данным источника, Motorola Edge Lite могут оснастить Snapdragon 765, подобно старшей модели Motorola Edge.

Сообщается также, что грядущий смартфон получит 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ внутренней памяти. Motorola Edge Lite могут оснастить энергоемким аккумулятором на 4800 мАч или 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт, а также поддержкой NFC модуля. Устройство могут оборудовать четырехмодульной камерой на 48, 16, 8 и 5 Мп и сдвоенной селфи-камерой на 8 и 2 Мп. Согласно данным источников, предварительная стоимость новинки составляет 400 евро.