В сеть утекли характеристики юбилейного флагманского смартфона Xiaomi

Во-вторых, ожидается, что Mi 10 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 865+ с кастомным GPU, получит память типа UFS 3.1 и оперативку LPDDR5. Будут варианты 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ для керамической белой версии, а также 12 + 256 ГБ и 16 + 512 ГБ для версии с прозрачной крышкой.

Кроме того, смартфон получит AMOLED-экран разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстро 100- или 120-ваттной зарядки. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей.

Ждём анонс смартфона 11 августа.