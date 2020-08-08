В сеть утекли характеристики юбилейного флагманского смартфона Xiaomi
Во-первых, в интернете опубликовали изображения коробки из-под смартфона. По ним стало понятно, что Xiaomi поменяла стандартный телеобъектив из Mi 10 Pro на специальный перископный модуль, который сможет выдавать 120-кратный зум.
GSMArena
Во-вторых, ожидается, что Mi 10 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 865+ с кастомным GPU, получит память типа UFS 3.1 и оперативку LPDDR5. Будут варианты 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ для керамической белой версии, а также 12 + 256 ГБ и 16 + 512 ГБ для версии с прозрачной крышкой.
Кроме того, смартфон получит AMOLED-экран разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстро 100- или 120-ваттной зарядки. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей.
Ждём анонс смартфона 11 августа.
GSMArena