В Сеть утекли новые детали обновления iOS 17

Стоит отметить, что “послужной список” analyst941, как отмечается 9to5Mac, не отличается размерами, а “неясность” его последней утечки оставляет место для скептицизма.

Так, согласно утечке, iOS 17 будет поддерживать все модели iPhone, которые в настоящее время поддерживаются iOS 16, чего не скажешь про iPadOS 27 и какие модели планшетов будут с ним совместимы. Издание также пишет, что существует вероятность того, что iPad на чипах A9 и A10 Fusion будут отменены. Apple примет окончательное решение по этому вопросу в ближайшие недели.

Утверждается, что основное внимание в обновлении iOS 17 будет уделено "производительности, эффективности, стабильности и долгосрочной поддержке старых устройств".

Кроме того, в утечке перечисляется ряд новых функций, которые предположительно находятся в разработке, включая дополнительные настройки для Always-On Display iPhone 14 Pro, изменения и дополнительные опции для управления уведомлениями, а также изменения интерфейса в приложении "Здоровье".

Утечка также предполагает, что функция Dynamic Island будет расширена и улучшена.

Акцентируется также внимание на возможности появления "активных виджетов", которые позволят одним нажатием кнопки и ползунка сделать виджеты более “динамичными”. Однако функция, как утверждается, все еще находится в стадии тестирования и ничем не факт, что она увидит свет.