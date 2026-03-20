В сеть утекли новые рендеры доступных смартфонов Samsung Galaxy A57 и A37

Опубликовано 20 марта 2026, 19:041 мин.
В сеть утекли новые рендеры доступных смартфонов Samsung Galaxy A57 и A37Есть и характеристики
СМИ поделились новыми изображениями ещё не представленных смартфонов Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37. На этот раз качественные рендеры опубликовал инсайдер Evleaks.
© Evleaks
Судя по ним, Galaxy A57 будет доступен в четырёх цветах: угольном, ледяном голубом, сиреневом и тёмно-синем. По предварительным данным, внутри установят процессор Exynos 1680, до 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной. Экран у новинки — 6.6-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч будет поддерживать быструю зарядку 45 Вт.
Модель Galaxy A37, по слухам, получит 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей и процессор Exynos 1480. Аккумулятор также будет на 5000 мАч. Цветовая гамма, согласно утечкам, будет включать угольный, серо-зелёный и лавандовый оттенки.
Официального анонса пока не было.