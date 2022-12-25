В сеть утекли официальные постеры смартфонов Samsung Galaxy S23

Каждый год Samsung обновляет фирменные цвета флагманов серии Galaxy S, чтобы сделать их интересными. Эти цвета занимают центральное место во всех рекламных и маркетинговых материалах. В 2023 году фирменный цвет Samsung Galaxy S23+ — розовый, а фирменный цвет Galaxy S23 Ultra — зелёный. Конечно, компания также будет продавать эти устройства во многих других цветах.