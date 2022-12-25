В сеть утекли официальные постеры смартфонов Samsung Galaxy S23

16:54, 25 декабря 2022
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В сеть утекли официальные постеры смартфонов Samsung Galaxy S23Мы узнали их фирменные цвета
91mobiles эксклюзивно опубликовал промоматериалы Samsung Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Они раскрывают внешних вид будущих флагманских смартфонов.
По слухам, линейка смартфонов Samsung Galaxy S23 будет официально представлена 1 февраля 2023 года. Это похоже на правду, так как у компании уже готовы рекламные материалы. Вот они:
Каждый год Samsung обновляет фирменные цвета флагманов серии Galaxy S, чтобы сделать их интересными. Эти цвета занимают центральное место во всех рекламных и маркетинговых материалах. В 2023 году фирменный цвет Samsung Galaxy S23+ — розовый, а фирменный цвет Galaxy S23 Ultra — зелёный. Конечно, компания также будет продавать эти устройства во многих других цветах.