В сеть утекли особенности внешнего вида новой версии Android

Информацией поделился пользователь Twitter @MishaalRahman. Теперь в меню питания есть не только кнопки выключения, перезагрузки и экстренных служб, но и панель управления устройствами «умного» дома, а также раздел с выбором банковской карты, связанной с Google Pay. То есть, зажав кнопку питания смартфона, можно будет выбрать нужную карту или, например, включить/отключить свет в комнате.

Напомним, 3 июня должна была состояться презентация бета-версии Android 11. Однако из-за протестов в США её перенесли на неопределённой срок. Релиз финальной же версии операционной системы ожидается в третьем квартале текущего года.