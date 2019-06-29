В сеть утекли почти все характеристики Xiaomi CC9 до презентации

Согласно данным в TENAA, модель оснащена 6,39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Работает смартфон на восьмиядерном процессоре с частотой 2,2 ГГц. Поддерживает его аккумулятор ёмкостью 3940 мАч с быстрой зарядкой.

В продаже будут доступны три варианта Xiaomi CC9: с 4 ГБ оперативной 64 ГБ внутренней памяти, с 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Смартфон функционирует под управлением Android 9.

Он получил тройную основную камеру с одним из датчиков на 48 Мп, а также 32-мегапиксельную селфикамеру. Судя по всему, модель имеет встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Устройство будет доступно в нескольких цветах: чёрном, красном, синем, розовом, зелёном, фиолетовом, сером и белом. Предполагаемая цена Xiaomi CC9 — 2599 юаней (примерно $378) для версии на 6 ГБ + 128 ГБ и 3099 юаней (около $451) для версии 8 ГБ + 256 ГБ.