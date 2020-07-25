В сеть утекли подробности о процессоре для флагманских смартфонов 2021 года

По информации инсайдера Roland Quandt, Snapdragon 875 имеет внутреннее имя Lahaina. Оно происходит от названия крупнейшего города Лахайна в Западном Мауи на Гавайях.

Флагманский процессор будет построен по 5-нм техпроцессу. Чипсет будет включать в себя ядро Cortex-X1, три ядра Cortex-A78 и ещё четыре ядра. Ранее ARM сообщала, что Cortex-X1 обеспечит прирост производительности 30% по сравнению Cortex-A77 и 23% по сравнению, собственно, с новыми Cortex-A78. Кроме того, Cortex-X1 будет иметь в два раза большую производительность в задачах машинного обучения, чем Cortex-A78.

Также известно, что в Snapdragon 875 чип для сотовой связи будет интегрирован с процессором ради улучшения производительности.