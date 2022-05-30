В сеть утекли полные характеристики нового поколения гибкого смартфона Samsung Galaxy Z

Сообщается, что складной внутренний дисплей, предположительно, останется 7,6-дюймовым. Но Samsung работает над тем, чтобы сделать складки менее заметными. Вероятно, компания будет использовать более прочное стекло Super UTG. Внутренний дисплей и внешний 6,2-дюймовый по-прежнему будут использовать панели AMOLED с частотой 120 Гц.

Что касается камер, то основная система получит главный сенсор на 50 Мп (а не 108 Мп, как считалось ранее). Это лучше, чем 12-мегапиксельная камера модели 3-го поколения. Также ожидается трёхкратный оптический зум вместо двухкратного. Селфи-камера на внутреннем дисплее останется 16-мегапиксельной.

Ожидается, что Samsung повысит вычислительную мощность смартфона с помощью недавно анонсированного процессора Snapdragon 8+ Gen 1, а также большего объёма оперативной памяти. А вот ёмкость аккумулятора останется на уровне 4400 мАч с поддержкой 25-Вт зарядки.

Запуск Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 должен состояться в августе.