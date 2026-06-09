В сеть утекли полные характеристики Redmi K100 Pro. Незадолго до анонса

Согласно его информации, Redmi K100 Pro получит плоский дисплей с частотой обновления 185 Гц. Работать устройство будет на Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ёмкость аккумулятора — не менее 8000 мА·ч, по некоторым данным, даже 8500 мА·ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная на 50 Вт.

Основная камера на 200 мегапикселей, дополнительно поставят телеобъектив с возможностью макросъёмки. Корпус будет стеклянным с металлической рамкой. Также ожидаются стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

По предварительным данным, новинка будет стоить от 4000 юаней (примерно 585 долларов). Глобальная версия может выйти позже под другим названием.