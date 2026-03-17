В Сеть утекли практически все характеристики камерофона Oppo Find X9 Ultra

В Сеть утекли практически все характеристики камерофона Oppo Find X9 UltraПодробности о камере и батарее
Телефон получит 6,82-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость составит 3600 нит. Корпус будет металлическим, а задняя крышка — из экокожи. Дизайнеры вдохновлялись внешним видом цифровых фотоаппаратов.
Самая интересная часть — камеры. Oppo установит сразу две по 200 мегапикселей: основную и перископический телеобъектив с трехкратным зумом. Еще один перископ на 50 мегапикселей позволит приближать картинку в 10 раз без потерь. Также в наличии широкоугольный объектив и фронтальная камера — оба на 50 мегапикселей. За обработку снимков по-прежнему отвечает Hasselblad.
Внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт основной памяти. Аккумулятор емкостью 7050 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 100 Вт и беспроводную на 50 Вт.
Новинка получит защиту от пыли и воды сразу по трем стандартам, включая IP69. Вес смартфона составит около 235 граммов.
В продаже за пределами Китая он появиться должен.