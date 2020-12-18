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В сеть утекли предполагаемые цены новых флагманских смартфонов Samsung
Базовая модель подешевеет
Сетевые инсайдеры раскрыли предполагаемые цены новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21. Компания официально представит их 14 января.
Журналисты отметили, что ранее предсказания инсайдеров оказывались верными. Поэтому новой информации можно в какой-то степени доверять. Впрочем, надо помнить, что для России ценовая политика Samsung может отличаться.
Самым доступным представителем новой линейки будет Galaxy S21. В версии со 128 ГБ памяти он будет стоить 880 евро. Модель Galaxy S21+ будет оценена в 1080 евро. Старшая модель Galaxy S21 Ultra будет продаваться по цене 1400 евро за версию со 128 ГБ. Получается немного дороже, чем у предшественника Galaxy S20 Ultra. Он стоит 1350 евро. Зато базовая модель Galaxy S21 будет значительно дешевле Galaxy S20.