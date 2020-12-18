В сеть утекли предполагаемые цены новых флагманских смартфонов Samsung

Журналисты отметили, что ранее предсказания инсайдеров оказывались верными. Поэтому новой информации можно в какой-то степени доверять. Впрочем, надо помнить, что для России ценовая политика Samsung может отличаться.

Самым доступным представителем новой линейки будет Galaxy S21. В версии со 128 ГБ памяти он будет стоить 880 евро. Модель Galaxy S21+ будет оценена в 1080 евро. Старшая модель Galaxy S21 Ultra будет продаваться по цене 1400 евро за версию со 128 ГБ. Получается немного дороже, чем у предшественника Galaxy S20 Ultra. Он стоит 1350 евро. Зато базовая модель Galaxy S21 будет значительно дешевле Galaxy S20.