Опубликовано 31 декабря 2025, 19:30
1 мин.

В сеть утекли промо-изображение и характеристики нового Infinix Note Edge

Анонс новейшего смартфона Infinix Note Edge, согласно данным инсайдера, запланирован на январь. Уже известны часть его характеристик. Главными особенностями устройства станут большой изогнутый экран и большая батарея.
В сеть утекли промо-изображение и характеристики нового Infinix Note Edge

© passionate geekz

Смартфон получит AMOLED-дисплей с высоким разрешением. Емкость аккумулятора составит 6500 мА·ч.

За производительность будет отвечать свежий процессор MediaTek Dimensity 7100. Он в том числе обеспечит поддержку 5G-сетей.

Также Infinix обещает для этой модели длительную поддержку: три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
