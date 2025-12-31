В сеть утекли промо-изображение и характеристики нового Infinix Note Edge

Смартфон получит AMOLED-дисплей с высоким разрешением. Емкость аккумулятора составит 6500 мА·ч.

За производительность будет отвечать свежий процессор MediaTek Dimensity 7100. Он в том числе обеспечит поддержку 5G-сетей.

Также Infinix обещает для этой модели длительную поддержку: три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.