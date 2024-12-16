В Сеть утекли рендеры Poco X7 и X7 Pro со знакомым дизайном

Опубликовано 16 декабря 2024, 05:151 мин.
В Сеть утекли рендеры Poco X7 и X7 Pro со знакомым дизайномНовый дизайн, знакомое влияние Redmi
Произошла утечка о предстоящих смартфонах Poco X7 и X7 Pro. Дизайн заметно отличается от серии X6. На рендерах, которыми поделился 91Mobiles, показаны ключевые детали внешнего вида телефонов и варианты расцветки.
© 91mobiles
Стандартный Poco X7 внешне похож на Redmi Note 14 Pro. На задней панели расположен модуль камеры в форме круга с тремя объективами. Телефон будет поставляться в зеленом, серебристом и черно-желтом двухцветном вариантах. Дисплей имеет небольшие изгибы с обеих сторон, что соответствует «философии» серии Redmi.
Однако Poco X7 Pro использует другие «акценты». Он отказался от большого прямоугольного модуля камеры X6 Pro в пользу «более изящного», вертикально расположенного.
По слухам, серия X7 будет иметь общие характеристики с линейкой Redmi Note 14, возможно, включая аналогичные процессоры. Оба телефона будут поставляться с HyperOS 2.0.