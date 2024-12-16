В Сеть утекли рендеры Poco X7 и X7 Pro со знакомым дизайном

Стандартный Poco X7 внешне похож на Redmi Note 14 Pro. На задней панели расположен модуль камеры в форме круга с тремя объективами. Телефон будет поставляться в зеленом, серебристом и черно-желтом двухцветном вариантах. Дисплей имеет небольшие изгибы с обеих сторон, что соответствует «философии» серии Redmi.