В Сеть утекли рендеры Xiaomi 16 с не анонсированным Snapdragon 8 Elite 2

Опубликовано 21 мая 2025, 19:501 мин.
В Сеть утекли рендеры Xiaomi 16 с не анонсированным Snapdragon 8 Elite 2Первый взгляд
Предстоящий флагман Xiaomi 16 показали на недавних CAD-рендерах, как сообщает GSMArena. Телефон, запуск которого намечен на конец сентября, обещает быть компактным мощным устройством, оснащенным еще не анонсированным процессором Snapdragon 8 Elite 2.
Xiaomi 16 оснащен якобы 6,3-дюймовым плоским OLED-дисплеем. Его отличительной особенностью станет массивный аккумулятор емкостью 6 800 мАч в паре с быстрой зарядкой 100 Вт. Система камер, потенциально разработанная совместно с Leica, включает, по разным данным, 50-Мп трехлинзовый объектив с перископическим телеобъективом.
Xiaomi 16 выпустят под управлением HyperOS 3.0 на базе Android 15.
О смартфоне пока что известно мало, в основном все данные — слухи. К счастью, до сентября осталось не так много времени.