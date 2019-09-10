В сеть утекли российские цены нового смартфона Motorola с необычной камерой и процессором Samsung

Эта платформа, по сути, «урезанная» версия SoC, установленной в любимчике народа Galaxy A50. Exynos 9609 немного отличается от старшего Exynos 9610 частотами (на 100 МГц). Кроме One Action с таким процессором «живёт» ещё одна Motorola — One Vision.

One Action также интересен своей камерой, которая, как уже упоминалось, оснащена экшен-камерой (значит, можно снимать во время движения) с ультрашироким объективом и двумя дополнительными датчиками на 12 Мп и 5 Мп. Фотографии улучшает искусственный интеллект.

Соотношением сторон Motorola тоже отличается от большинства предложений на рынке. Это 21:9. Диагональ же экрана равна 6,3 дюйма.

Стоит One Action в «Связном» 18 990 рублей. Доставка курьером и самовывоз из магазина будут доступны не ранее 16 сентября.