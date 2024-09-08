В сеть утекли живые фото Honor Magic 7 Pro. Релиз в 2025 году

Опубликовано 08 сентября 2024, 23:151 мин.
В сеть утекли живые фото Honor Magic 7 Pro. Релиз в 2025 годуЖдете?
Honor Magic 7, запуск которой ожидается в январе 2025 года, попал в заголовки газет, поскольку появились его изображения вживую. Утечка фотографий, сделанная инсайдеров на Weibo, показывает, что устройство сохранит своего предшественника, как и вырез в форме таблетки для камеры и дополнительный датчик, который теперь меньше, чем на Magic 6 Pro.
© 旺仔百事通
Дизайн Magic 7 Pro включает в себя закругленные углы. По слухам, телефон будет оснащен батареей с кремниево-углеродным анодом высокой плотности и улучшенным дисплеем с разрешением 1,5K. Что касается фотосъемки, Honor, как сообщается, тестирует устройство с 50-Мп сенсором OmniVision OV50H и перископическим телеобъективом Sony IMX882.
Кроме того, ожидается, что Honor представит ИИ-функции в серии Magic 7. Серия, работающая на Snapdragon 8 Gen 4, будет представлена вскоре после дебюта нового чипсета Qualcomm в октябре 2024 года.