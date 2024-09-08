В сеть утекли живые фото Honor Magic 7 Pro. Релиз в 2025 году

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Honor Magic 7, запуск которой ожидается в январе 2025 года, попал в заголовки газет, поскольку появились его изображения вживую. Утечка фотографий, сделанная инсайдеров на Weibo, показывает, что устройство сохранит своего предшественника, как и вырез в форме таблетки для камеры и дополнительный датчик, который теперь меньше, чем на Magic 6 Pro.