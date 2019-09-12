В сеть утекли «живые» фото ожидаемого флагмана Huawei Mate 30 Pro

Если верить источнику, на фото «засветился» Mate 30 Pro. Судя по снимку, он имеет экран с сильно закруглёнными краями, по сути, экран-«водопад». Кроме того, у смартфона есть «чёлка». Это понятно: иначе куда было бы пихать сразу три датчика изображения для фронтальной камеры?

Ещё одни опубликованные фото подтверждают это. Заднюю панель устройства увидеть не удаётся, так как она спрятана под специальным чехлом.

Мы знаем, что Huawei Mate 30 Pro получит новую платформу Kirin 990 с встроенным 5G-модемом, что сделает смартфон одним из мощнейших на рынке.