В Сеть утекли живые фото широкого складного смартфона Xiaomi Mix Fold 5

Опубликовано 21 июля 2026, 06:031 мин.
В Сеть утекли живые фото широкого складного смартфона Xiaomi Mix Fold 5Новая прошивка на месте
В Сети появились первые живые снимки будущего складного смартфона Xiaomi Mix Fold 5. Судя по утечке, перед нами инженерный образец. Он работает на HyperOS 4 на базе Android 17. Внутреннее кодовое имя аппарата — «lhasa».
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Корпус стал заметно шире и компактнее. Ожидаемый размер внутреннего экрана около 7,5−7,6 дюйма.
По слухам, Mix Fold 5 получит SoC Xiaomi Xring O3, основную камеру на 200 мегапикселей с оптикой Leica, а также аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки. Также упоминается полная защита от воды и сканер отпечатков пальцев сбоку.
СМИ пишут, что новинку представят в августе. Ориентировочная цена в Китае около 10 000 юаней (примерно 1475 долларов).
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный