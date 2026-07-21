В Сеть утекли живые фото широкого складного смартфона Xiaomi Mix Fold 5

По слухам, Mix Fold 5 получит SoC Xiaomi Xring O3, основную камеру на 200 мегапикселей с оптикой Leica, а также аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки. Также упоминается полная защита от воды и сканер отпечатков пальцев сбоку.

СМИ пишут, что новинку представят в августе. Ориентировочная цена в Китае около 10 000 юаней (примерно 1475 долларов).