В сеть утекло фото дисплея iPhone 12

Снимком поделился инсайдер Mr. White. По фото видно, что у iPhone 12 изменено положение коннектора дисплея. Скорее всего, из-за переноса системной платы на другую сторону смартфона. Размер выреза в экране под фронталку — «чёлки» — не изменился по сравнению с iPhone 11.

От какой именно модели был взят дисплей, не сообщается. Журналисты предполагают, что от 5,4-дюймового iPhone 12‌.

Напомним, также в новой линейке ожидаются модели с экраном размером 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Выпуск новинок в этом году задержится на несколько недель.