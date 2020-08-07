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В сеть утекло фото дисплея iPhone 12
Кажется, «чёлка» останется такой же большой
Осенью Apple должна представить новую линейку смартфонов. Целиком мы их ещё не видели, но теперь представилась возможность рассмотреть устройства по частям. В сеть утекло фото дисплея iPhone 12.
Снимком поделился инсайдер Mr. White. По фото видно, что у iPhone 12 изменено положение коннектора дисплея. Скорее всего, из-за переноса системной платы на другую сторону смартфона. Размер выреза в экране под фронталку — «чёлки» — не изменился по сравнению с iPhone 11.
От какой именно модели был взят дисплей, не сообщается. Журналисты предполагают, что от 5,4-дюймового iPhone 12.
Напомним, также в новой линейке ожидаются модели с экраном размером 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Выпуск новинок в этом году задержится на несколько недель.