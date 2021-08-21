В сеть утекло фото нового розового iPhone 13 Pro

Известно также, что iPhone 13 Pro и Pro Max выйдут в чёрном, сером и золотом цветах. К сожалению, в новых смартфонах будет не так много нововведений. Ожидаются улучшения камеры, и на них будет сделан основной акцент. Цены на новые устройства тоже вряд ли будут отличаться от цен на iPhone 12.

Презентация ожидается на третьей неделе сентября.