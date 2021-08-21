В сеть утекло фото нового розового iPhone 13 Pro

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Сегодня в 14:46
В сеть утекло фото нового розового iPhone 13 ProЭто, скорее всего, не финальный образец
Инсайдер Majin Bu опубликовал фотографии предполагаемого iPhone 13 Pro в цвете розовое золото (Rose Gold). Скорее всего, это инженерный прототип, но он не должен отличаться от устройства, которое выйдет осенью.
Аппарат на фотографии соответствует внешним видом всем ранним утечкам. Хотя и видно, что это не финальный образец. К тому же, по слухам, Apple действительно планирует выпуск модели в цвете розовое золото. Правда, на фото прототип выглядит чуть более тёмным, чем можно было ожидать.
Известно также, что iPhone 13 Pro и Pro Max выйдут в чёрном, сером и золотом цветах. К сожалению, в новых смартфонах будет не так много нововведений. Ожидаются улучшения камеры, и на них будет сделан основной акцент. Цены на новые устройства тоже вряд ли будут отличаться от цен на iPhone 12.
Презентация ожидается на третьей неделе сентября.