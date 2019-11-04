В сеть утекли фото преемника Samsung Galaxy A50

Сообщается, что смартфон уже начали собирать на заводе в Индии. В сеть утекли три изображения аппарата. Конечно, устройство на них представлено не в окончательном виде, но кое-что по снимкам понять можно.

Ясно, что у Galaxy A51 будет стандартный разъём для наушников, гнездо USB-C, слот для microSD и двух SIM-карт. Но интереснее всего выглядит задняя панель устройства. На ней видно L-образное отверстие под четверную камеру.

Согласно ранним слухам, Galaxy A51 должен работать на процессоре Exynos 9611, иметь 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Скорее всего, смартфон презентуют в первом квартале 2020 года. А стоить он будет примерно $283.