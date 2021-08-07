В сеть утекло «живое» фото нового смартфона Xiaomi с подэкранной камерой

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Сегодня в 16:42
В сеть утекло «живое» фото нового смартфона Xiaomi с подэкранной камеройЖдём анонс 12 августа
Инсайдер опубликовал фотографию грядущего смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Она доказала главную особенность устройства.
По «живому» фото видно, что у смартфона не будет выреза в экране под фронтальную камеру. Датчик изображения будет спрятан под дисплеем. Таким образом смартфон выглядит цельным, все части изображения на экране доступны глазу.
Equal Leaks
О Xiaomi Mi Mix 4 известно, что смартфон получит процессор Snapdragon 888 Plus и Android 11. Также ожидается, что устройство будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт. Экран у него будет характеризоваться диагональю 6,6 дюйма. Основная камера будет включать датчики на 50 Мп и два на 48 Мп.
Презентация новинки может состояться 12 августа.