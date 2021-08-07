В сеть утекло «живое» фото нового смартфона Xiaomi с подэкранной камерой

О Xiaomi Mi Mix 4 известно, что смартфон получит процессор Snapdragon 888 Plus и Android 11. Также ожидается, что устройство будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт. Экран у него будет характеризоваться диагональю 6,6 дюйма. Основная камера будет включать датчики на 50 Мп и два на 48 Мп.

Презентация новинки может состояться 12 августа.