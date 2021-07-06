В сеть утёк дизайн iPhone 13

Одной из основных причин для увеличения размеров камер iPhone 13 Pro должно быть внедрение технологии стабилизации со сдвигом сенсора. Также по слухам, в новых смартфонах Apple могут стать крупнее сами датчики изображения.

Помимо этого, на YouTube-канале ConceptsiPhone появился видеоролик с демонстрацией 3D-модели iPhone 13 Pro. У неё видна уменьшенная «чёлка».