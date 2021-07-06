В сеть утёк дизайн iPhone 13

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Сегодня в 13:48
В сеть утёк дизайн iPhone 13Опять всё то же самое
В интернете опубликовали изображения, указывающие на дизайн будущих iPhone 13. Кардинальных изменений во внешнем виде смартфонов можно не ждать.
В сеть слили фотографии чехлов для новых моделей. Аксессуар, предназначенный для iPhone 13 Pro, надели на iPhone 12 Pro, и стало ясно, что модуль основной камеры в новинке будет гораздо больше:
Одной из основных причин для увеличения размеров камер iPhone 13 Pro должно быть внедрение технологии стабилизации со сдвигом сенсора. Также по слухам, в новых смартфонах Apple могут стать крупнее сами датчики изображения.
Помимо этого, на YouTube-канале ConceptsiPhone появился видеоролик с демонстрацией 3D-модели iPhone 13 Pro. У неё видна уменьшенная «чёлка».