Опубликовано 24 сентября 2025, 18:401 мин.
В Сеть утёк рендер Motorola Edge 70 с акцентом на «невозможную тонкость»Новый цвет
В сеть попала свежая утечка с изображением будущего Motorola Edge 70. На блоке камер сразу бросаются в глаза ярко-зелёные акценты вокруг трёх объективов и вспышки, а также кнопка питания в том же оттенке.
© Motorola
На задней панели снова виден фирменный квадратный логотип Pantone — значит, смартфон выйдет в официальных цветах палитры. Судя по всему, зелёный будет лишь одним из вариантов.
На фото также заметно, что экран Edge 70 стал более плоским, тогда как у Edge 60 он был заметно изогнут. Главный же акцент сделан на слогане: «Невероятно тонкий и невероятно крепкий».
Остался вопрос: насколько тонким окажется Edge 70? Ответ узнаем скоро.