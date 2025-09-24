В Сеть утёк рендер Motorola Edge 70 с акцентом на «невозможную тонкость»

На фото также заметно, что экран Edge 70 стал более плоским, тогда как у Edge 60 он был заметно изогнут. Главный же акцент сделан на слогане: «Невероятно тонкий и невероятно крепкий».

Остался вопрос: насколько тонким окажется Edge 70? Ответ узнаем скоро.