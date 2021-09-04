В сеть впервые утекли результаты тестов нового процессора Snapdragon для флагманских смартфонов

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Сегодня в 11:36
В сеть впервые утекли результаты тестов нового процессора Snapdragon для флагманских смартфоновЕго представят в декабре
В 2020 году флагманские смартфоны будут построены на процессоре Snapdragon 898. Уже известно, что он будет изготовлен по 4-нм техпроцессу Samsung и получит 20-процентный прирост производительности. Сегодня в сети опубликовали первые результаты платформы в бенчмарке Geekbench.
Процессор был установлен во флагманском аппарате Vivo V2102A. В одноядерном тесте чипсет набрал 720 баллов, а в многоядерном — 1919. Это больше, чем у других платформ.
Также стало ясно, что процессор получит графику Adreno 730. У него будет восемь ядер, а частота их на данный момент держится на уровне 1,78 ГГц. Инсайдеры однако уверены, что это значение вырастет со временем. Также должно будет снизиться энергопотребление платформы.
Стоит отметить, что Vivo будет одним из первых брендов, который выпустит смартфон на базе Snapdragon 898. Платформу официально должны представить на декабрьском мероприятии Qualcomm.