В сеть впервые утекли результаты тестов нового процессора Snapdragon для флагманских смартфонов

Также стало ясно, что процессор получит графику Adreno 730. У него будет восемь ядер, а частота их на данный момент держится на уровне 1,78 ГГц. Инсайдеры однако уверены, что это значение вырастет со временем. Также должно будет снизиться энергопотребление платформы.

Стоит отметить, что Vivo будет одним из первых брендов, который выпустит смартфон на базе Snapdragon 898. Платформу официально должны представить на декабрьском мероприятии Qualcomm.