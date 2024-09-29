В Сеть выложили первое живое изображение Huawei Mate 70 Pro

На изображении видно характерное круговое оформление камеры, в котором расположены целых пять камер. Устройство также оснащено изогнутым дисплеем, что соответствует современным тенденциям флагманских устройств. Хотя чехол скрывает материал и дизайн задней панели, на правой стороне видны кнопка регулировки громкости и, возможно, кнопка питания, а также три выреза в верхней части, вероятно, предназначенные для лотка SIM-карты, микрофона и, возможно, ИК-датчика.

Ожидается, что Mate 70 Pro будет работать на новом чипсете Kirin 9100, который обещает улучшенную производительность и эффективность по сравнению со своим предшественником, Kirin 9000S, установленным в Mate 60 Pro. С новой конфигурацией камер, которая отличается от предыдущих отчетов о тройной системе,

На данный момент Huawei еще не подтвердила официальные детали о серии Mate 70.