Телефоны
Опубликовано 23 июля 2025, 20:15
1 мин.

В Сети дали советы перед установкой новейшей iOS 26

Что нужно знать перед установкой бета-версии
Apple готовится выпустить первую публичную бета-версию iOS 26 — возможно, уже на этой неделе. Финальный релиз системы ожидается осенью, а пока разработчики могут первыми опробовать новые функции.
В Сети дали советы перед установкой новейшей iOS 26

© Apple

В iOS 26 появятся:

  • Новый дизайн Liquid Glass,

  • Расширенные возможности искусственного интеллекта (Apple Intelligence),

  • Перевод сообщений и звонков в реальном времени,

  • Улучшенная многозадачность и многое другое.

Но прежде чем устанавливать бета-версию, стоит учитывать несколько моментов:

  • Это тестовая версия, в ней возможны ошибки, сбои и проблемы с работой некоторых приложений.

  • Лучше устанавливать её на дополнительный iPhone, чтобы не рисковать основным.

  • Обязательно сделайте резервную копию данных.

  • Бета может быстрее разряжать батарею.

  • Временно избегайте ввода конфиденциальных данных — возможны уязвимости.

  • Сообщайте об ошибках через приложение Feedback Assistant — это поможет улучшить систему.

  • Возврат на предыдущую версию iOS может быть сложным.

Чтобы установить iOS 26, нужен iPhone 11 или новее с iOS 16.5 и минимум 20 ГБ свободной памяти. Сначала сделайте резервную копию, затем зайдите на сайт beta.apple.com, авторизуйтесь и зарегистрируйте устройство. Далее откройте Настройки > Основные > Обновление ПО > Бета-обновления и выберите iOS 26 Public Beta.