В Сети дали советы перед установкой новейшей iOS 26

В Сети дали советы перед установкой новейшей iOS 26Что нужно знать перед установкой бета-версии
© Apple
В iOS 26 появятся:
-
Новый дизайн Liquid Glass,
-
Расширенные возможности искусственного интеллекта (Apple Intelligence),
-
Перевод сообщений и звонков в реальном времени,
-
Улучшенная многозадачность и многое другое.
Но прежде чем устанавливать бета-версию, стоит учитывать несколько моментов:
-
Это тестовая версия, в ней возможны ошибки, сбои и проблемы с работой некоторых приложений.
-
Лучше устанавливать её на дополнительный iPhone, чтобы не рисковать основным.
-
Обязательно сделайте резервную копию данных.
-
Бета может быстрее разряжать батарею.
-
Временно избегайте ввода конфиденциальных данных — возможны уязвимости.
-
Сообщайте об ошибках через приложение Feedback Assistant — это поможет улучшить систему.
-
Возврат на предыдущую версию iOS может быть сложным.
Чтобы установить iOS 26, нужен iPhone 11 или новее с iOS 16.5 и минимум 20 ГБ свободной памяти. Сначала сделайте резервную копию, затем зайдите на сайт beta.apple.com, авторизуйтесь и зарегистрируйте устройство. Далее откройте Настройки > Основные > Обновление ПО > Бета-обновления и выберите iOS 26 Public Beta.