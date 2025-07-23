В Сети дали советы перед установкой новейшей iOS 26

В iOS 26 появятся:

Новый дизайн Liquid Glass,

Расширенные возможности искусственного интеллекта (Apple Intelligence),

Перевод сообщений и звонков в реальном времени,

Улучшенная многозадачность и многое другое.

Но прежде чем устанавливать бета-версию, стоит учитывать несколько моментов:

Это тестовая версия, в ней возможны ошибки, сбои и проблемы с работой некоторых приложений.

Лучше устанавливать её на дополнительный iPhone, чтобы не рисковать основным.

Обязательно сделайте резервную копию данных.

Бета может быстрее разряжать батарею.

Временно избегайте ввода конфиденциальных данных — возможны уязвимости.

Сообщайте об ошибках через приложение Feedback Assistant — это поможет улучшить систему.

Возврат на предыдущую версию iOS может быть сложным.

Чтобы установить iOS 26, нужен iPhone 11 или новее с iOS 16.5 и минимум 20 ГБ свободной памяти. Сначала сделайте резервную копию, затем зайдите на сайт beta.apple.com, авторизуйтесь и зарегистрируйте устройство. Далее откройте Настройки > Основные > Обновление ПО > Бета-обновления и выберите iOS 26 Public Beta.