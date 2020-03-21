В сети до анонса появилась разборка недорогого флагмана Xiaomi Redmi K30 Pro

Ролик опубликовали на непопулярном YouTube-канале MɪG. На видео автор в медицинской маске рассказывает и показывает Redmi K30 Pro в синем корпусе. Под крышкой у него оказался большой аккумулятор и камера из четырёх датчиков изображения. Напомним, по слухам, основной сенсор будет иметь разрешение 64 Мп.

Также на ролике были показаны динамик смартфона, подэкранный сканер отпечатков пальцев и другие компоненты.

Напомним, ранее в сети писали, что Redmi K30 Pro получит топовый процессор Snapdragon 865, AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, поддержку 5G, быструю оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.