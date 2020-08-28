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В сети набирает популярность издевательский ролик о покупателях iPhone
Доширак каждый день, но зато айфон в кармане
Пользователь Telegram прислал каналу 4PDA.ch издевательский ролик о покупателях iPhone. На момент публикации новости, у видео уже почти тысяча просмотров.
Ролик сделан в стиле рекламы Apple. Автор высмеивает тех, кому явно не по карману покупка нового iPhone, но они всё равно её делают. В видео упоминаются кредиты на гаджеты и новые функции смартфонов, которые, на самом деле, не слишком-то нужны рядовым пользователям.
Напомним, Apple должна представить новое поколение смартфонов осенью этого года. В линейке ожидаются четыре модели с разными размерами экранов. Судя по слухам, стартовые цены на смартфоны окажутся высокими. При этом в комплекте с айфонами не будут идти зарядное устройство и стандартные наушники. Будем ждать официального подтверждения этой информации.