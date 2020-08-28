В сети набирает популярность издевательский ролик о покупателях iPhone

Ролик сделан в стиле рекламы Apple. Автор высмеивает тех, кому явно не по карману покупка нового iPhone, но они всё равно её делают. В видео упоминаются кредиты на гаджеты и новые функции смартфонов, которые, на самом деле, не слишком-то нужны рядовым пользователям.