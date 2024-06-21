В Сети нашли доказательства скорого выхода часов OnePlus Watch 3

Листинг TENAA подтверждает наличие нескольких ключевых функций, включая подключение к LTE через eSIM, GPS, Wi-Fi и NFC. Смарт-часы будут питаться от аккумулятора емкостью 500 мАч, сохранив ту же емкость, что и Watch 2. Несмотря на недавние слухи о возможных задержках в запуске OnePlus Watch 3 и OnePlus Pad 2, сертификация позволяет предположить, что новые смарт-часы могут появиться раньше, чем ожидалось.