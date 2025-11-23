В Сети нашли характеристики Realme P4x 5G — 144 Гц, 7 000 мА·ч и Dimensity 7400

Опубликовано 23 ноября 2025, 22:101 мин.
В Сети нашли характеристики Realme P4x 5G — 144 Гц, 7 000 мА·ч и Dimensity 7400Верим?
Realme P4x 5G станет третьим устройством в серии. На Flipkart пользователи Сети заметили страницу устройства. Анонс, видимо, скоро.
© Realme
Смартфон получит 6,72-дюймовый FHD+ LCD-экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой игрового режима с 90 fps. Realme якобы сможет одновременно держать до 90 приложений в фоне без замедления работы.
Аппарат будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Его оснастят камерой с основным сенсором на 50 МП, вспомогательным 2 МП и фронтальной камерой на 8 МП.
Особое внимание уделено системе охлаждения: P4x 5G получит испарительную камеру и обходную зарядку (питание поступает напрямую от зарядного устройства, при подключении к источнику питания).
Батарея смартфона ёмкостью 7 000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку 45 Вт.