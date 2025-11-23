В Сети нашли характеристики Realme P4x 5G — 144 Гц, 7 000 мА·ч и Dimensity 7400

Смартфон получит 6,72-дюймовый FHD+ LCD-экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой игрового режима с 90 fps. Realme якобы сможет одновременно держать до 90 приложений в фоне без замедления работы.

Аппарат будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Его оснастят камерой с основным сенсором на 50 МП, вспомогательным 2 МП и фронтальной камерой на 8 МП.