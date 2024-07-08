В Сети нашли намеки на то, что Apple Watch Series 10 получат ИИ

Apple Watch отсутствуют в списке устройств, совместимых с Apple Intelligence, в который входят iPhone, Mac и iPad. Увеличение размера Series 10 может быть шагом к интеграции этой передовой технологии ИИ, своеобразной заготовкой на будущее.

По слухам, новые часы будут оснащены датчиком артериального давления, функцией обнаружения апноэ во сне и новой технологией дисплея для повышения эффективности работы аккумулятора. Однако сами по себе эти функции могут не оправдать увеличение размера.

В более крупных часах может быть установлен более мощный чип с усиленным нейронным движком, что позволит расширить возможности Siri и других функций, основанных в будущем на ИИ.