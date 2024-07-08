В Сети нашли намеки на то, что Apple Watch Series 10 получат ИИ

Опубликовано 08 июля 2024, 06:45
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В Сети нашли намеки на то, что Apple Watch Series 10 получат ИИОни станут больше: , чтобы вместить Apple Intelligence?
Грядущие часы Apple Watch Series 10 будут отличаться увеличенным размером корпуса: с 41 мм и 45 мм до 45 мм и 49 мм, что вызвало вопросы о причинах такого изменения. Несмотря на то, что увеличенный дисплей модели Ultra оказался популярным, возможно, здесь кроется нечто большее, пишет 9to5mac.
Apple Watch отсутствуют в списке устройств, совместимых с Apple Intelligence, в который входят iPhone, Mac и iPad. Увеличение размера Series 10 может быть шагом к интеграции этой передовой технологии ИИ, своеобразной заготовкой на будущее.
По слухам, новые часы будут оснащены датчиком артериального давления, функцией обнаружения апноэ во сне и новой технологией дисплея для повышения эффективности работы аккумулятора. Однако сами по себе эти функции могут не оправдать увеличение размера.
В более крупных часах может быть установлен более мощный чип с усиленным нейронным движком, что позволит расширить возможности Siri и других функций, основанных в будущем на ИИ.