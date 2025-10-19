В Сети нашли первое упоминание Sony Xperia 1 VIII с поддержкой eSIM

Предыдущие модели имели номера Xperia 1 VI — PM-1490-BV и Xperia 1 VII — PM-1500-BV, что подтверждает принадлежность новых кодов к Xperia 1 VIII.

Ранее судьба линейки Xperia была «неопределённой», и ходили слухи о возможном уходе Sony с рынка флагманов. Однако финансовый директор компании подтвердил, что поддержка Xperia продолжится. Также Qualcomm назвала Sony среди производителей, которые будут использовать её последний процессор.

Пока остаётся неизвестным, когда и где именно новинка появится в продаже.