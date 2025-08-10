В Сети назвали лучшие альтернативы AirPods Pro 2 в 2025 году: от Sony до JBL

Beats Powerbeats Pro 2 — спортивный вариант с надёжным креплением, функциями Apple (Find My, быстрая синхронизация) и поддержкой Android. Звук с акцентом на бас, встроенный пульсометр.

Что выбрать? Sony — для баланса между качеством и автономностью, Bose — для максимального шумоподавления, JBL — для уникальных функций кейса, Beats — для тренировок. Выбор зависит от ваших приоритетов.