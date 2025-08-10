В Сети назвали лучшие альтернативы AirPods Pro 2 в 2025 году: от Sony до JBL

В Сети назвали лучшие альтернативы AirPods Pro 2 в 2025 году: от Sony до JBLКакие у вас?
JBL Tour Pro 3 — до 8 часов работы с ANC и до 44 часов с кейсом. Адаптивное шумоподавление, режим прозрачности, пространственный звук с отслеживанием движений головы. Особенность — кейс с сенсорным экраном для управления без смартфона и поддержка Auracast для совместного прослушивания.
Sony WF-1000XM5 — одно из лучших шумоподавлений, особенно в высоких частотах. Есть режим прозрачности, прозрачный режим, защита IPX4. Работают до 8 часов с ANC и до 12 — без него.
Bose QuietComfort Ultra Earbuds — комфортная посадка, качественный звук и фирменный Immersive Audio. Шумоподавление лучше, чем у AirPods Pro 2, в некоторых сценариях. Минусы — нет беспроводной зарядки и мультиподключения.
Beats Powerbeats Pro 2 — спортивный вариант с надёжным креплением, функциями Apple (Find My, быстрая синхронизация) и поддержкой Android. Звук с акцентом на бас, встроенный пульсометр.
Что выбрать? Sony — для баланса между качеством и автономностью, Bose — для максимального шумоподавления, JBL — для уникальных функций кейса, Beats — для тренировок. Выбор зависит от ваших приоритетов.