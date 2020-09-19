В сети опубликовали оформление системы будущих смартфонов Xiaomi

На нём показано изменённое оформление экрана выключения/перезагрузки. Вместо привычных кнопок появится ползунок с двумя вариантами: выключить и перезагрузить. То есть опции «Режим полёта» и «Без звука» переместятся куда-то в другое место.

Напомним, в актуальной MIUI 12 тоже переработан интерфейс по сравнению со старыми версиями, улучшены анимации, тёмная тема и др. Xiaomi уже начала распространять новую фирменную оболочку на российских смартфонах.