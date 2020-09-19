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Сегодня 15:40
В сети опубликовали оформление системы будущих смартфонов Xiaomi
Экран выключения/перезагрузки
Пока даже версия фирменной оболочки Xiaomi MIUI 12 не добралась до всех смартфонов, а в сети уже опубликовали интерфейс будущей MIUI 13.
О том, что Xiaomi приступила к разработке MIUI 13, стало известно ещё весной. Сетевые источники поделились скриншотом следующей версии прошивки компании.
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На нём показано изменённое оформление экрана выключения/перезагрузки. Вместо привычных кнопок появится ползунок с двумя вариантами: выключить и перезагрузить. То есть опции «Режим полёта» и «Без звука» переместятся куда-то в другое место.
Напомним, в актуальной MIUI 12 тоже переработан интерфейс по сравнению со старыми версиями, улучшены анимации, тёмная тема и др. Xiaomi уже начала распространять новую фирменную оболочку на российских смартфонах.