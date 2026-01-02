В Сети подробно сравнили флагманские процессоры Snapdragon 8 Gen 5 и 8 Gen 3

Производительность

Новый чип заметно быстрее. В тестах Geekbench он опередил старый на 26% в однопоточных задачах и на 42% — в многопоточных, например при монтаже видео. Общий балл в AnTuTu у новинки выше на 30%.

Энергоэффективность

8 Gen 5 сделан по более тонкой 3-нанометровой технологии, что позволяет ему работать мощнее, но при этом меньше нагреваться и экономнее расходовать заряд батареи.