В сети показали необычную расцветку корпуса Samsung Galaxy Note 10

Благодаря им стало понятно, какую расцветку корпуса получат новинки. Так же, как у многих моделей Huawei, она будет градиентной. Но тут градиент не совсем обычный. Корпус будет переливаться разными цветами под различными углами обзора, а также в зависимости от освещения. В основе своей цвет будет белым.

По информации Ishan Agarwal, маркетинговые названий расцветок — Aura Black и Aura White. Чёрный вариант, в отличие от белого, переливаться не будет.

Помимо расцветок инсайдер показал голубой стилус S-Pen для устройства.

Официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ ожидают 7 августа.