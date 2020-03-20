В сети показали новый iPhone без «чёлки»

Утечку опубликовал сайт, специализирующийся на этом, — Slashleaks. Изображение очень схематичное. Из него понятно, что смартфон, предположительно iPhone 12 Pro Max, будет иметь одинаковые рамки со всех сторон экрана. Конечно, в реальности они вряд ли окажутся такими же толстыми, как на рисунке.

Самое главное, что можно понять по эскизу: в дисплее не будет «чёлки». Вверху над экраном видно только вырез для разговорного динамика. Где будет расположен фронтальная камера, неясно.

В сети появилась версия, что на эскизе просто не отображены камеры в принципе. Устройство нарисовали очень условно, и это ещё не значит, что настоящий смартфон лишится «чёлки».

В описании к заказу на Slashleaks также указано, что смартфон получит камеру с тремя датчиками и лидар. Также у него якобы будет трёхконтактный магнитный разъёмом для подключения клавиатуры и поддержка электронного пера Apple Pencil.