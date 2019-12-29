В сети показали первые изображения следующего флагмана Xiaomi

В последнее время участились различные утечки о грядущем флагмане от китайского производителя. Недавно, например, он засветился в AnTuTu и в базе данных китайского агентства по сертификации. Оно неудивительно, если анонс действительно назначен на ближайшее будущее.

Новые два изображения показывают дизайн задней и передней панели Xiaomi Mi 10. Основной модуль камеры у смартфона расположен довольно необычно — вертикально. Ожидается, что главным датчиком изображения станет Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп.

Задняя панель выглядит любопытно, но больше всего вопросов вызывает передняя. Судя по изображению, никакой врезанной в экран фронтальной камеры здесь не будет. Либо она будет встроена под экран, либо расположена на отдельном выезжающем модуле. Но это маловероятно.

Что касается «начинки» аппарата, то подробностей как таковых ещё нет. Слухи ходят только о том, что Xiaomi Mi 10 будет построен на новейшем процессоре Snapdragon 865.