В сети появилась 3D-модель следующего iPhone

Роликом поделился ресурс Mac Otakara. Авторы утверждают, что получили макет от неких источников в Alibaba. Пока сложно сказать, насколько правдива 3D-модель. С одинаковым успехом она может оказаться как реальным макетом Apple, так и плодом фантазии фанатов.

Габариты модели равны 159 х 78 х 7,1 мм, диагональ экрана — около 6,5 дюйма. Устройство получится чуть больше iPhone 11 Pro Max. Кроме того, автор ролика обратил внимание на область на боковой грани, которая может оказаться коннектором для Apple Pencil.