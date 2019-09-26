В сети появилась фото-распаковка нового 5G-флагмана Xiaomi

На фотографиях запечатлена версия смартфона в голубом градиентном варианте исполнения корпуса. Xiaomi Mi 9 Pro 5G, к слову, построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus с 5G-модемом, а для лучшего сигнала в сетях пятого поколения, в корпусе устройства установлено 7 антенн. Также смартфон оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма. За самую простую версию устройства 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, компания просит 519 долларов, в то время как за старшую версию, оснащенную 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной, компания попросит уже 600 долларов.