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В сети появилась фото-распаковка нового 5G-флагмана Xiaomi

Смартфон, как оказалось, очень красивый
На днях, в рамках осеннего мероприятия, Xiaomi показала свой самый доступный 5G-флагман, цена на который начинается от 519 долларов — Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Теперь же в интернете появились фотографии с распаковкой нового устройства компании.

На фотографиях запечатлена версия смартфона в голубом градиентном варианте исполнения корпуса. Xiaomi Mi 9 Pro 5G, к слову, построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus с 5G-модемом, а для лучшего сигнала в сетях пятого поколения, в корпусе устройства установлено 7 антенн. Также смартфон оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма. За самую простую версию устройства 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, компания просит 519 долларов, в то время как за старшую версию, оснащенную 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной, компания попросит уже 600 долларов.

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Напомним, что второй главной особенностью Xiaomi Mi 9 Pro 5G, после поддержки сетей пятого поколения, является поддержка быстрой как проводной, так беспроводной зарядок мощностью 45 и 30 Вт соответственно.

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