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В сети появились цены на новые флагманы Xiaomi Redmi K30 Pro
Устройство будет недешёвым
До презентации новинок от Redmi ещё несколько дней, а в сети уже появились цены на новые флагманы Xiaomi Redmi K30 Pro.
Информацией поделился известный сетевой инсайдер Xiaomishka. Если ему верить, то Redmi K30 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти будет стоить 3499 юаней (около 40 тысяч рублей по курсу). Версия 8 ГБ + 128 ГБ оценена в 3699 юаней (41,6 тысячи рублей).
Особая версия Redmi K30 Pro Zoom обойдётся ещё дороже — в 3999 юаней (около 45 тысяч рублей).
Такие цены ставят под вопрос доступность устройства, но надо понимать, что это лишь слухи, которые могут оказаться ложными. Что ж, узнаем 24 марта.