В сети появились цены на новые флагманы Xiaomi Redmi K30 Pro

Информацией поделился известный сетевой инсайдер Xiaomishka. Если ему верить, то Redmi K30 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти будет стоить 3499 юаней (около 40 тысяч рублей по курсу). Версия 8 ГБ + 128 ГБ оценена в 3699 юаней (41,6 тысячи рублей).

Особая версия Redmi K30 Pro Zoom обойдётся ещё дороже — в 3999 юаней (около 45 тысяч рублей).

Такие цены ставят под вопрос доступность устройства, но надо понимать, что это лишь слухи, которые могут оказаться ложными. Что ж, узнаем 24 марта.