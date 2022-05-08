В сети появились изображения OnePlus Nord 2T до его анонса

Дизайн OnePlus Nord 2T не стал открытием – по рендерам, просочившимся в сеть, было известно, какой внешний вид он будет иметь. На фото нам показали коробку, в которой смартфон придет к покупателям, сам смартфон в черном цвете и раздел "Об устройстве". Информация о гаджете подтверждает, что это OnePlus Nord 2T, который имеет чип Dimensity 1300, 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 256 Гб. Новинка работает под управлением операционной системы Android 12.