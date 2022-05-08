Телефоны
Сегодня в 13:35
1 мин.

В сети появились изображения OnePlus Nord 2T до его анонса

Получим крепкий “средняк”
В последнее время OnePlus особенно активна в среднего ценовом сегменте. Так, ранее OnePlus Nord 2T уже появился на полках AliExpress. О приближении анонса свидетельствуют и появившиеся в сети "живые" фотографии смартфона.
В сети появились изображения OnePlus Nord 2T до его анонса

Дизайн OnePlus Nord 2T не стал открытием – по рендерам, просочившимся в сеть, было известно, какой внешний вид он будет иметь. На фото нам показали коробку, в которой смартфон придет к покупателям, сам смартфон в черном цвете и раздел "Об устройстве". Информация о гаджете подтверждает, что это OnePlus Nord 2T, который имеет чип Dimensity 1300, 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 256 Гб. Новинка работает под управлением операционной системы Android 12.

1 / 3

Еще одним интересным моментом являются результаты теста OnePlus Nord 2T в бенчмарке AnTuTu. По результатам теста смартфон набрал 622 964 "попугая", а это уровень Dimensity 1200. Очевидно, что рассчитывать на серьезный прирост производительности по сравнению с предшественником не стоит.

В сети появились изображения OnePlus Nord 2T до его анонса
Новости партнеров
Новости партнеров