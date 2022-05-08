В сети появились изображения OnePlus Nord 2T до его анонса

В сети появились изображения OnePlus Nord 2T до его анонсаПолучим крепкий “средняк”
Дизайн OnePlus Nord 2T не стал открытием – по рендерам, просочившимся в сеть, было известно, какой внешний вид он будет иметь. На фото нам показали коробку, в которой смартфон придет к покупателям, сам смартфон в черном цвете и раздел "Об устройстве". Информация о гаджете подтверждает, что это OnePlus Nord 2T, который имеет чип Dimensity 1300, 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 256 Гб. Новинка работает под управлением операционной системы Android 12.
Еще одним интересным моментом являются результаты теста OnePlus Nord 2T в бенчмарке AnTuTu. По результатам теста смартфон набрал 622 964 "попугая", а это уровень Dimensity 1200. Очевидно, что рассчитывать на серьезный прирост производительности по сравнению с предшественником не стоит.