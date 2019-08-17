В сети появились качественные изображения улучшенной версии Xiaomi Mi 9

Учитывая, что компания ставит OLED-матрицы лишь во флагманские устройства, можно предположить, что на картинке изображен долгожданный Xiaomi Mi 9S. Также в пользу такой версии говорит тот факт, что смартфон на картинке слишком сильно похож на уже существующий Xiaomi Mi9.

Что интересно, согласно имеющимся утечкам, в смартфоне может быть использован датчик с разрешением в 64 Мп. Если это так, то камера Mi 9S будет отличаться от камеры обычного Mi 9 гораздо сильнее, чем ожидалось.