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В сети появились качественные изображения улучшенной версии Xiaomi Mi 9

Для тех, кому мало мощности флагмана Xiaomi
Популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма опубликовал изображения, на которых явно угадывается новый смартфон Xiaomi. Что важно, эти изображения взяты из программы автоматизированного проектирования. Такого рода утечки очень редкое явление в наше время.

На изображении видно, что аппарат получил каплевидный вырез в котором расположилась фронтальная камера. Тройная основная камера расположена сзади посередине. Также смартфон оснащен USB Type-C портом. Исходя из того, что на задней крышке смартфона нет углубления для сканера отпечатка пальцев, можно сделать вывод, что сканер расположат в дисплее устройства. Также это говорит нам о том, что дисплей смартфона выполнен по технологии OLED.

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Учитывая, что компания ставит OLED-матрицы лишь во флагманские устройства, можно предположить, что на картинке изображен долгожданный Xiaomi Mi 9S. Также в пользу такой версии говорит тот факт, что смартфон на картинке слишком сильно похож на уже существующий Xiaomi Mi9.

Что интересно, согласно имеющимся утечкам, в смартфоне может быть использован датчик с разрешением в 64 Мп. Если это так, то камера Mi 9S будет отличаться от камеры обычного Mi 9 гораздо сильнее, чем ожидалось.

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