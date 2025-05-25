В Сети появились кадры со съемок рекламы Google Pixel 10

В Сети появились кадры со съемок рекламы Google Pixel 10Закулисье
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На месте съемок были видны раскадровки с логотипом Google и надписью «Pixel 10». Судя по ним, слоган новой серии звучит как «Ask more of your phone» — «Требуй от телефона больше».
В рекламе показан Pixel 10 Pro (или версия Pro XL) — на задней панели видны две камеры, вспышка и датчик температуры. Внешне новинка почти не отличается от Pixel 9 Pro.
Основное внимание в ролике уделено камере смартфона. Судя по всему, будет демонстрироваться как обычная съемка, так и новая функция Add Me (она позволяет добавить фотографа в групповую фотографию, даже если он изначально не был на снимке. Она использует искусственный интеллект).
Также в утечке появились два фото Pixel 10 Pro в черном цвете Obsidian — устройство выглядит «современно», но дизайн почти не изменился по сравнению с предыдущей моделью.