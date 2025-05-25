Телефоны
Опубликовано 25 мая 2025, 22:28
1 мин.

В Сети появились кадры со съемок рекламы Google Pixel 10

Закулисье
В Ванкувере заметили съемочную группу, работающую над рекламой нового смартфона Google Pixel 10. Утечка считается одной из самых масштабных по этой модели, пишут СМИ.
В Сети появились кадры со съемок рекламы Google Pixel 10

© @MarksGonePublic

На месте съемок были видны раскадровки с логотипом Google и надписью «Pixel 10». Судя по ним, слоган новой серии звучит как «Ask more of your phone» — «Требуй от телефона больше».

В рекламе показан Pixel 10 Pro (или версия Pro XL) — на задней панели видны две камеры, вспышка и датчик температуры. Внешне новинка почти не отличается от Pixel 9 Pro.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© @MarksGonePublic

Основное внимание в ролике уделено камере смартфона. Судя по всему, будет демонстрироваться как обычная съемка, так и новая функция Add Me (она позволяет добавить фотографа в групповую фотографию, даже если он изначально не был на снимке. Она использует искусственный интеллект).

Также в утечке появились два фото Pixel 10 Pro в черном цвете Obsidian — устройство выглядит «современно», но дизайн почти не изменился по сравнению с предыдущей моделью.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Pixel
,
#смартфон
,
#Google