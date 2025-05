В Сети появились кадры со съемок рекламы Google Pixel 10

На месте съемок были видны раскадровки с логотипом Google и надписью «Pixel 10». Судя по ним, слоган новой серии звучит как «Ask more of your phone» — «Требуй от телефона больше».

В рекламе показан Pixel 10 Pro (или версия Pro XL) — на задней панели видны две камеры, вспышка и датчик температуры. Внешне новинка почти не отличается от Pixel 9 Pro.