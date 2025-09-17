В Сети появились характеристики грядущего бюджетника Realme 15 Lite 5G

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300 Energy, а аккумулятор на 5000 мА·ч поддерживает 80 Вт проводной зарядки. Основная камера состоит из 50 Мп сенсора Sony LYT-600 с OIS, 2 Мп монохромного модуля. Для селфи предусмотрена 16 Мп камера.

Смартфон будет работать на Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0. Есть двойные динамики, защита от пыли и брызг по стандарту IP65.

Realme 15 Lite 5G предложат в трёх цветах: Satin Green, Glitter Gold и Electric Purple, а также в двух вариантах памяти: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, ориентировочная цена — 17 999 и 19 999 индийских рупий соответственно (от 17 000 до 19 000 рублей).

Точная дата выхода пока неизвестна.