В сети появились характеристики грядущего процессора AMD Ryzen для смартфонов

Характеристиками грядущего процессора AMD Ryzen для смартфонов поделился пользователь Twitter Hans de Vries. Если утечка правдива, то будущая SoC получит два ядра Gaugin Pro на основе Arm Cortex-X1 (3 ГГц), два ядра Gaugin на базе Arm Cortex-A78 (2,6 ГГц) и четыре ядра Arm Cortex-A55 (2 ГГц). Процессор изготовлен по 5-нм технологии.

Что касается графического процессора, то он состоит из четырёх ядер на основе RDNA 2. Они работают на частоте 700 МГц. По идее, графика должна превзойти по производительности Adreno 650, которая установлена в Snapdragon 865, на 45%.

Будем надеяться, что эта информация не ложная. Однако советуем отнестись к ней с долей скепсиса.