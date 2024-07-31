В Сети появились макеты iPhone 16 во всех будущих расцветках

По словам Диксона, младшие модели получат белый, чёрный, голубой, зелёный и розовый цвета. При этом изменится и блок камер: основной и сверхширокоугольные объективы расположатся вертикально, что сделает дизайн задней стенки iPhone 16 похожим на iPhone 12.

Ожидается, что это изменение обеспечит поддержку записи пространственного видео на iPhone 16 и iPhone 16 Plus, функцию, которая в настоящее время является эксклюзивной для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.