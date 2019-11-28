В сети появились намёки на скорый выпуск удешевлённой версии Samsung Galaxy Note10

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появился стилус S-Pen, который может быть аксессуаром к Galaxy Note10 Lite. Он имеет габариты 5,80 мм x 4,35 мм x 105,18 мм. Эти цифры вполне соотносятся со стилусом к Note10.

Журналисты считают, что FCC не опубликует никаких фото аксессуара до 25 мая 2020 года, а это значит, что Galaxy Note10 Lite может появиться чуть позже. Причём такая дата выхода будет наиболее удачной для смартфона, так как продажи Galaxy Note10 к тому времени скорее всего просядут.